Новосибирская актриса Мария Шумакова рассказала о рождении первенца

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова родила первенца.

В социальных сетях популярная новосибирская актриса Мария Шумакова рассказала своим поклонника о том, что стала мамой и родила своего первенца Леонида. Она сообщила, что у нее были партнерские роды, в которых участвовал ее муж.

Актриса поделилась эмоциями и поблагодарила всех за поздравления. Фотографии сына Мария пока не публикует.

Напомним, что актриса в интервью продюсеру Евгению Лошак на канале YouTube рассказала о своих увлечениях картами таро.