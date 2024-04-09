В Новосибирской области запустили движение по закрытой из-за потопа дороге

Дорогу, ведущую к трем населенные пунктам Новосибирской области, открыли для автомобилистов после паводка.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области сообщили о возобновлении движения 9 апреля. Открыт проезд по участку «100 км а/д «Р-255» — Сибиряк», который ведет к поселкам Зеленая горка, Сибиряк, Светлая поляна.

Отрезок трассы был под запретом для движения с 6 апреля из-за паводка. По данным ТУАД, зафиксировано снижение уровня воды, сейчас здесь действует ограничение разрешенной скорости. Автомобилистам важно руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали, что паводок превысил опасные отметки в Новосибирской области.