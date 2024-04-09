Вице-мэр Терешкова отреагировала на слова дизайнера Лебедева о Новосибирске

Дизайнер Артемий Лебедев высказался о Новосибирске.

Дизайнер Артемий Лебедев в своем подкасте высказался о Новосибирске как о самом унылом городе, в котором нет никаких развлечений, вкусных ресторанов и красивых достопримечательностей. В том числе, Лебедев сравнил Новосибирск с Красноярском, сообщив о том, что только там есть достойная архитектура и сам город очень приятный.

На слова дизайнера отреагировала вице-мэр Анна Терешкова и рассказала журналисту Сиб.фм, что Новосибирску завидуют многие города, так как он является столицей Сибири.

Она также предположила, что у дизайнера ранее могли не сложиться рабочие отношения с Новосибирском, из-за чего он и проявил свой негатив к городу.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото с отдыха в горах.