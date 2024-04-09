Жары в Новосибирске летом не будет

Жители Новосибирска с нетерпением ждут лета, тем более, что им обещали аномальную жару, которой, как оказывается, скорее всего, не будет.

В феврале синоптики сообщали, что лето в столице области будет очень жарким. Но уже в апреле данные на «Яндекс. Погоде» опровергли это.

Так, июнь будет обычным, в меру теплым и дождливым. Июль — как и его предшественник, не порадует жарой: столбик термометра не покажет выше 26 градусов тепла — и, судя по информации портала, такой день будет в месяце один — 14 числа. Август ожидается примерно таким же.

Ранее новосибирцам рассказали о погоде на апрель.