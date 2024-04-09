Житель Бердска сообщил о бомбе в автобусе из-за ссоры с женой

Мужчина «заминировал» автобус в Бердске после того, как поссорился с супругой.

В Бердске местный житель признан виновным в том, что он заведомо ложно сообщил о готовящемся взрыве в автобусе. По решению Бердского городского суда Новосибирской области от 5 апреля 2024 года Фишер Вячеслав признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ.

Суд установил, что в мае 2023 года Фишер В. позвонил в экстренную службу и сообщил о заложенной бомбе в автобусе. Такое решение мужчина принял после ссоры с супругой. Полиция не обнаружила взрывное устройство. Фишер В. признал свою вину.

Фишеру В. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Он обязан являться на регистрацию в специализированный орган и не менять место жительства без уведомления. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, мигрантов-нелегалов начали массово депортировать из Новосибирска.