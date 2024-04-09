Жители Новосибирска сфотографировали «дьявольскую» комету

Новосибирские астрономы из объединения «Практическая астрономия» сделали удивительные снимки кометы 12P/Понса-Брукса.

Фотографии были сделаны под руководством Андрея Никифорова из Большого новосибирского планетария. Комета была зафиксирована вечером 6 апреля, когда ее блеск внезапно увеличился до +4 звездной величины.

Сейчас комету можно увидеть сразу после захода Солнца на западном небосклоне рядом с ярким Юпитером. Наблюдать за ней можно без специального оборудования, особенно если она будет продолжать увеличивать свой блеск.

Комета Понса-Брукса — криовулканическая, что делает ее похожей на ледяной вулкан, летящий через космос. Извержения на ее поверхности создают впечатляющие струи, придавая ей устрашающий вид и прозвище «дьявольская».

Астрофизик Александр Димов отмечает, что комета достигнет яркости, позволяющей увидеть ее невооруженным глазом, но скоро она станет недоступна для наблюдений из-за близости к Солнцу. Ее следующий прилет к Земле мы уже не увидим, так как период обращения кометы вокруг Солнца составляет 71 год.

Напомним, астрофизик Богачев предупредил россиян о сильном геомагнитном ударе.