Адвокат объяснила порядок действий при поступлении на карту чужих денег

По словам специалиста, не нужно торопиться переводить деньги обратно, так как это могут быть мошенники.

Член правления Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорк рассказала в беседе с Pravda.Ru, как правильно вести себя, если на банковскую карту поступили посторонние деньги. По ее словам, торопиться возвращать их не стоит, так как стоять за этим переводом могут мошенники.

«Позвонить в банк и сообщить о том, что пришли не их деньги. Потом ждать от банка реакции, потому что, если вернуть деньги непонятно кому, то могут возникнуть какие-то проблемы: сейчас мошенники могут три рубля скинуть, а когда человек их вернет, то списать у него большую сумму», — предупредила эксперт.

Не стоит исключать и вариант того, чтобы просто связаться с отправителем денег, но при этом нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Например, нужно убедиться в том, что это тот человек, который случайно отправил, и постараться вернуть ему деньги не возвратом, а попросить у него реквизиты, посоветовала адвокат.

Напомним, адвокат новосибирского физика Кабова обратился за помощью к ученым.