Адвокат обжаловал арест экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова

Апелляцию рассмотрят в пятницу, 12 апреля.

Защита бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова подала апелляцию на решение об его аресте.

Апелляцию рассмотрят 12 апреля. Об этом сообщили в Новосибирском областном суде.

Перлова задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Это связано с обвинением в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, по статье 159 УК РФ.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года пока не вступило в законную силу.