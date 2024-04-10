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общество

Адвокат обжаловал арест экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова

Фото: Пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Апелляцию рассмотрят в пятницу, 12 апреля.

Защита бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова подала апелляцию на решение об его аресте.

Апелляцию рассмотрят 12 апреля. Об этом сообщили в Новосибирском областном суде.

Перлова задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Это связано с обвинением в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, по статье 159 УК РФ.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года пока не вступило в законную силу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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