Еще 7 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

В перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном торговом центре в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из информации на сайте ведомства.

Напомним, в конце марта в этот перечень были внесены, по версии следствия, непосредственные исполнители теракта — Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*.