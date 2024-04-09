Теракт в «Крокус Сити Холл»: что известно на 9 апреля

Сиб.фм собрал в одной статье все, что известно на 9 апреля о теракте в «Крокус Сити Холле».

Напомним, ужасная трагедия произошла 22 марта. Несколько террористов ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по людям — не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. После этого они подожгли кресла в концертном зале и скрылись. По последним данным, погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Подозреваемых в совершении преступления задержали на следующий день в Брянской области. В настоящее время они находятся в СИЗО и ожидают суда, который назначен на 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. Всех их внесли в список экстремистов и террористов. Один из обвиняемых проживал некоторое время в Новосибирске.

7 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ начал расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокус Сити Холла». Один из фигурантов ответственен за пожарную безопасность концертного зала торгового центра, а другой — начальник пожарной команды торгового центра. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что девять детей из шести семей остались сиротами. Их опекунами стали их родные, а террористы назвали имя своего куратора.