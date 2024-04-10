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общество

Глава Новосибирска высказался о качестве уборки улиц

Фото: АиФ-Новосибирск

Олег Клемешов эмоционально высказался о качестве уборки улиц в Новосибирске.

В ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов эмоционально высказался о качестве уборки улиц города.

По его словам, в Новосибирске стало очень пыльно как только все дороги стали подсыхать. Это значит, что пришло идеальное время для того, чтобы тщательнее подметать улицы и тротуары, чтобы люди не задыхались от пыли.

«Эта работа должна быть организована в полный рост. Да, видно то, что начали эту работу, но она еще только в самом зачатке», — прокомментировал Олег Клемешов.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура ищет источник масляной пленки в реке Обь.

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Валерия Митрохина
Журналист

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