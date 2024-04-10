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общество

В Новосибирске прокуратура ищет источник масляной пленки в реке Обь

Фото: ACT-54

На поверхности реки Обь в Новосибирске были обнаружены масляные разводы.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” местные жители поделились видео, на кадрах которого отчетливо заметны крупные масляные разводы в реке Обь Новосибирска.

Данной информацией заинтересовалась межрайонная природоохранная прокуратура, которая организовала проверку, чтобы дать оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения и достаточности принятых органами контроля мер к ликвидации последствий загрязнения.

Напомним, что о рисках прорыва плотины сообщили в новосибирской ГЭС.

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Валерия Митрохина
Журналист

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