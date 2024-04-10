Круглосуточный мониторинг ситуации с паводком производят в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается контроль за паводковой ситуацией.

Региональные власти, муниципалитеты и ГУ МЧС принимают необходимые меры для стабилизации ситуации во время паводкового периода. Была проведена откачка талых вод, ледовзрывные работы, создан запас продовольствия, и установлено круглосуточное дежурство.

На реках области проведена распиловка льда, а специалисты МЧС осуществили ледовзрывные работы на реках Инь и Карасук, что помогло снизить уровень половодья. Аварийно-спасательные службы также откачали талые воды и оказали помощь жителям 13 населенных пунктов области.

Следят за ситуацией круглосуточно. По последним данным, на 10 апреля подтоплены 45 приусадебных участков и 1 жилой дом в 5 населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского районов и г. Тогучин, а также 50 дачных участков в 2 СНТ Новосибирского района. Однако на реке Карасук отмечается снижение уровня воды в Краснозерском районе.

В начале месяца проведена проверка готовности всех муниципальных образований к паводковым водам. Особое внимание уделялось обеспечению беспрепятственного доступа к важным объектам и проверке открытия затворов водосброса. Те муниципальные образования, которые находятся в зоне риска, будут дополнительно проверены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске компанию оштрафовали за сдачу помещения для казино.