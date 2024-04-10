В Новосибирске компанию оштрафовали за сдачу помещения для казино

В Новосибирске юридическое лицо оштрафовали на 400 тысяч рублей за сдачу в аренду помещения для нелегального игорного клуба.

Прокуратура Кировского района провела проверку по факту аренды нежилого помещения на улице Зорге, 191 компанией, которая предоставляла место для казино. Ранее по этому адресу уже фиксировали нелегальную игорную деятельность.

Ведомство отметило, что директор организации проигнорировал предупреждение прокурора и продолжил сдавать помещение лицам, организовавшим игорное заведение. Мировой суд поддержал позицию прокуратуры и вынес решение о штрафе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветерана Афганистана хотели упечь в психбольницу для установления личности.