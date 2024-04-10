В Новосибирске ветерана Афганистана хотели упечь в психбольницу для установления личности

Офицер ВМФ в отставке Евгений Поляков рассказал Сиб.фм, как его личность в Новосибирске пытались установить полицейские и прокуроры – для этого военному лётчику предлагали даже лечь на обследование в психиатрическую больницу.

Сейчас ветерану Афганистана Евгению Полякову пытаются помочь практически все службы Новосибирска. Однако получить украденные документы военный лётчик пытается уже шесть лет.

«Мою личность никак не могут установить, говорят, что запросы уже везде направили. Бог уже с этим паспортом! Дело в том, что я ходить никуда не могу и живу с этой проклятой болью, — рассказывал Сиб.фм Евгений Поляков.

– Мне бы сейчас к врачу попасть, чтобы мне хотя бы выписали какое-нибудь лекарство! Со мной связывалась одна заведующая отделением, но спрашивала не как моё здоровье, а какие у меня есть документы».

Дело в том, что в последние два года военному лётчику, который служил в Афганистане и Анголе, экстренно нужна медицинская помощь. Без паспорта офицер ВМФ в отставке её получить не может.

Из МВД документы отправляются по месту службы, но каждый раз возвращаются без подтверждения, так как расформирована дивизия, к которой Поляков относился. Чтобы решить проблему, неустановленному военному лётчику даже предлагали лечь в психиатрическую больницу.

«Меня друзья отговорили, сказали: «Женя, даже не думай! Тебя там оставят, и ты уже оттуда не выйдешь. Один маленький укол – и ты овощ!» Поэтому оперативник уже начал психовать: «почему вы отказываетесь от госпитализации?» — продолжает Евгений Поляков.

– Но я овощем стать не хочу, поэтому отказался. Но мне говорили, что им было бы проще, если бы я был в статусе неизвестного».

После огласки правоохранители от такой идеи отказались. К ветерану Афганистана даже пришёл следователь. Почему офицер ВМФ в отставке не может получить паспорт – вы узнаете из этого материала.