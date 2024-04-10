«Хотели отправить в психушку»: почему в Новосибирске уже 6 лет не могут установить личность ветерана Афганистана

В Новосибирске ветеран Афганистана, офицер ВМФ Евгений Поляков шесть лет живёт без паспорта. Сейчас у него проблемы с ногами, но он не может получить медпомощь из-за отсутствия документов. По решению суда ему отказано в выдаче паспорта. Корреспондент Сиб.фм побывал в гостях у Евгения Полякова. Почему ветеран Афганистана шесть лет живёт без документов и что ему мешает получить их?

На прошлой неделе Сиб.фм рассказал историю Евгения Полякова, который служил в Афганистане и Анголе. Несколько лет назад мужчину обокрали: в барсетке были деньги и документы. Военный лётчик 6 лет пытается восстановить паспорт, однако, как сообщили в МВД России по Новосибирской области, его личность не удалось установить по месту службы.

«Мою личность никак не могут установить, говорят, что запросы уже везде направили. Бог уже с этим паспортом! Дело в том, что я ходить никуда не могу и живу с этой проклятой болью, — рассказывал Сиб.фм Евгений Поляков.

– Мне бы сейчас к врачу попасть, чтобы мне хотя бы выписали какое-нибудь лекарство! Со мной связывалась одна заведующая отделением, но спрашивала не как моё здоровье, а какие у меня есть документы».

Сейчас о себе дали знать катапультирование и контузия, которые произошли в жизни лётчика около 30 лет назад. У мужчины начался некроз тазобедренных суставов. Получить высокотехнологичную медицинскую помощь офицер ВМФ в отставке также не может по причине отсутствия документов. Получается замкнутый круг.

В прошлую пятницу к Евгению Полякову пришла представитель Комплексного центра соцобслуживания Калининского и Дзержинского районов. Пока соцработники сделали одно: описали условия проживания ветерана Афганистана.

На улице Евгений Поляков оказался в 2022 году после 12 лет гражданского брака: любимая женщина выгнала военного лётчика, когда у него начались проблемы с ногами.

«Она мне сказала: у тебя теперь поменялся официальный статус, и теперь ты – не сожитель, а квартирант. А потом сказала: ты мне такой больной не нужен», — продолжает Евгений Поляков.

Так офицер ВМФ с героическим прошлым военного лётчика остался на улице. Ветерана Афганистана, который самостоятельно и ходить не может, приютила знакомая медсестра Наталья Хливецкая.

Вмешательство Бастрыкина

Как рассказывает Евгений Поляков, он уже несколько лет подряд обращался за помощью в паспортный стол в отдел МВД «Октябрьский». Представлял военный лётчик и весь перечень своих наград.

«Говорили: «приходи такого-то числа!» Прихожу – не готово. Я им объяснял, что уже не существует ни части, ни дивизии, где я служил. Они сказали, что позвонят, как только всё выяснят. Связываются до сих пор!» – разочарован Евгений Поляков.

Военный лётчик хотел кричать от досады: толпы мигрантов перед ним получали паспорта, а ему каждый раз отказывали. Не помогло в апреле 2023 года и указание разобраться в этой ситуации главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«Тогда нам позвонили из паспортного стола. Всё спросили, сказали, что поднимут данные из архива. Но больше звонка так и не было!»

– продолжает Наталья Хливецкая.

В МВД России по Новосибирской области также усомнились наградам Полякова. Ветеран боевых действий говорит, что ему намекнули о покупке знаков отличий в интернете. В итоге у военного лётчика два раза брали отпечатки пальцев в разных районах Новосибирска. Но личность его так и не установили.

«Лучше бы убило на войне!»

Как рассказывает Евгений Поляков, за это время попыток получить паспорт, его не раз пытались положить в психиатрическую больницу. Однажды военный лётчик уже почти согласился и на этот эксперимент.

«Меня друзья отговорили, сказали: «Женя, даже не думай! Тебя там оставят, и ты уже оттуда не выйдешь. Один маленький укол – и ты овощ!» Поэтому оперативник уже начал психовать: «почему вы отказываетесь от госпитализации?» — продолжает Евгений Поляков. – Но я овощем стать не хочу, поэтому отказался. Но мне говорили, что им было бы проще, если бы я был в статусе неизвестного».

Между тем, военный лётчик помнит свою службу почти до мелочей, с тех пор, как был призван в армию СССР в 1981 году. Срочная служба молодого солдата проходила на территории современной Литвы. А после Евгений Поляков поступил в Черниговское высшее лётное училище. Сейчас трудно установить факт службы, так как это территория Украины.

«В 1987 году я служил на территории Афганистана. Мы летали на самолётах СУ-25. Охраняли Кандагар и Джелалабад, – вспоминает военный лётчик. – Там я получил ранение, а спустя 9 месяцев нас вывели оттуда. А потом я поступил в Питерскую военно-морскую Академию».

В 90-х годах Евгений Поляков переехал во Владивосток. До 2008 года лётчик нёс службу в составе Тихоокеанского ВМФ. К тому времени ветерана Афганистана перевели в инструкторы.

Также за свою жизнь Евгений Поляков успел принять участие в военной кампании в Анголе в начале 2000-х годов. В это время лётчик получает сильную контузию, которая до сих пор заканчивается головными болями.

«Был взрыв на базе, я получил ранение. После этого меня уже окончательно списали, перевели в техотдел. В 2009 году нашу часть расформировали, и я написал рапорт на пенсию, — продолжает Поляков. – Ушёл на гражданку. Хотелось полетать, такая возможность была в Новосибирске, в Толмачёво. Да лучше бы меня тогда убило на войне!»

Евгений Поляков думал, что позже оформит пенсию. Ему ещё хотелось полетать в гражданской авиации. Однако шли годы, а предложение так и не поступило. Кормила Евгения Полякова вторая специальность, по которой он инженер.

«Тут ещё женщину встретил, и закрутилось. Разгильдяйство, конечно: думал всё, что потом решу. Друг умер, документы украли, и остался я у разбитого корыта!»

- заключил военный лётчик.

Как считает Поляков, путаница могла начаться и из-за того, что во временном документе ему перепутали отчество – вместо Алексеевича написали Александрович. Возможно поэтому, даже Калининский районный суд отказал военному лётчику в получении паспорта.

Сиб.фм направил запросы в компетентные органы для того, чтобы помочь ветерану Афганистана получить документы и медицинскую помощь.

«В рамках своих полномочий министерство труда и социального развития Новосибирской области оказывает содействие Полякову Евгению в восстановлении утраченных документов, в том числе организует для него транспортное сопровождение, поскольку он имеет ограничения по здоровью», — прокомментировали ситуацию в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Сиб.фм следит за развитием ситуации.

Ранее по теме:

«Меня мучает проклятая боль»: в Новосибирске ветеран Афганистана 6 лет живёт без документов и не может получить медпомощь

«Шпион или память потерял?» В Новосибирске 6 лет не могут установить личность ветерана Афганистана