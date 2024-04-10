«Кубок Будущего» разыграют в Новосибирске перспективнейшие хоккеисты из 3 стран

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет международный турнир хоккейный турнир «Кубок Будущего».

На «Сибирь-Арене» сыграют самые перспективные молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, сборная Студенческой хоккейной лиги.

«Турнир для нас ответственный, с участием команд из других стран, поэтому все организационные вопросы должны быть решены своевременно», — сказал заместитель губернатора Максим Кудрявцев.

Помимо наблюдения за играми, для гостей мероприятия будут доступны зоны активности, тематические пространства.

Напомним, 30 апреля истекают полномочия Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды «Сибирь». В материале Сиб.фм — об успехах и поражениях во время его управления, а также прогнозы о будущем клуба.