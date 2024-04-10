Новосибирские ученые создали устойчивый к засухе и паразитам сорт картофеля

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) сообщили о создании нового сорта картофеля под названием "Атаман".

Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и паразитам.

Младший научный сотрудник СибНИИРС Юлия Гуреева отметила, что сорт "Атаман" успешно справился с тяжелыми условиями засухи, выходя на 12-й день после посева, в то время как обычные сорта картофеля в таких условиях всходили на 14-й день или позже. Урожайность "Атамана" в засушливый год составила 48 тонн с гектара, превосходя другие сорта, такие как "Гала", который в подобных условиях давал урожай 30 тонн с гектара в год.

Сорт "Атаман" также устойчив к фитофторе — тяжелому заболеванию картофеля, что делает его подходящим для экологического возделывания и позволяет сократить затраты на химическую обработку полей.

Сейчас данный сорт проходит оценку в Федеральном исследовательском центре картофеля имени А. Г. Лорха, и планируется передача на госкомиссию по сортоиспытаниям в 2026 году.

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