В Новосибирске за полмиллиарда рублей отремонтируют улицу на Расточке

В Новосибирске планируют отремонтировать дорогу и трамвайные пути на улице Мира. Соответствующий тендер был опубликован на госзакупках.

Заказчиком является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Начальная цена контракта составляет 503 млн рублей. Заявки будут приниматься до 16 апреля, а победителя объявят на следующий день.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок улицы Миры от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Работы включают замену верхнего слоя асфальта, поднятие колодцев и ливневок на уровень с дорогой, ремонт тротуаров, трамвайных путей, светофоров на остановках «Рабочая» и «Строительная», замену и восстановление дорожных знаков, а также нанесение разметки.

Ремонт будет проводиться в два этапа: до 1 октября текущего года и с 15 апреля до 1 октября следующего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что круглосуточный мониторинг ситуации с паводком производят в Новосибирской области.