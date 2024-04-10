О рисках прорыва плотины сообщили в новосибирской ГЭС

После глобального потопа в Оренбургской области специалисты ГЭС Новосибирска прокомментировали вероятность порыва плотины.

Надежность сооружения в регионе крайне высокие, отметил исполняющий обязанности заместителя директора — главного инженера Новосибирской ГЭС Антон Дронченко в разговоре с корреспондентом BFM-Новосибирск. Конструкция сможет выдержать сильный паводок.

«При строительстве единственной на Оби гидроэлектрстоанции расчеты велись специалистами проектно-изыскательского института «Ленгидропроект», лидера в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов, с учетом всех возможных рисков», — подчеркнул Дронченко.

Напомним, дорогу, ведущую к трем населенные пунктам Новосибирской области, открыли для автомобилистов после паводка. Открыт проезд по участку «100 км а/д «Р-255» — Сибиряк», который ведет к поселкам Зеленая горка, Сибиряк, Светлая поляна.