Объявлен план «Перехват»: в Чехове ловят возможного пособника террористов «Крокуса»

Возможный пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сбежал от полиции в подмосковном Чехове и скрылся в лесополосе.

По данным SHOT, сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Разыскивается 47-летний мужчина. Он может быть вооружен, всем жителям Чехова и Королева необходимо быть крайне осторожными.

В Королеве по месту жительства возможного пособника террористов, Николая С., работают силовики.

В Чехове действует план «Перехват».

Ранее мы рассказывали, как мошенники предложили новосибирцу попасть в список жертв теракта в «Крокусе» за 2000 долларов.