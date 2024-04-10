Около сотни мусульман собрались у мечети на Ураза-байрам в Новосибирске: 10 фото намаза

В Новосибирске мусульмане собрались у мечети на Ураза-байрам.

Как сообщает портал Новосибирские Новости, 10 апреля утром в мечеть пришли сотни мусульман в честь исламского праздника Ураза-байрам.

Имам соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева Икромджон Мирзоев рассказал, что в честь окончания Рамадана на Ураза-байрам в мечеть на Красина собираются до пяти тысяч человек, чтобы прочесть общую молитву. Такое же количество приходит и к новой мечети по адресу улицы Мира.

По его словам, если внутри мечети не хватает места, то верующие выходят на улицу и стелят коврики для молитвы вокруг здания. Имам также рассказал, что чаще всего на праздничную молитву приходят мужчины, так как женщины в этот день заняты обедом.

Публикуем фото намаза 10 апреля в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал о традициях празднования Ураза-байрам.