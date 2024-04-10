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общество

Онколог Иванов рассказал о защищающих от развития рака продуктах

Freepik, authors: DronG

По его словам, кофе, брокколи и помидоры снижают риск развития онкозаболеваний.

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов рассказал в беседе с «Газета.Ru» о продуктах, которые могут защитить от риска развития рака. По его словам, к ним относится кофе, брокколи, помидоры .

«Брокколи и цветная капуста содержат антиоксиданты, позволяющие снизить риск рака молочной железы, а кофе помогает в профилактике рака кожи. Кроме того, помидоры и черника содержат ликопин, который также известен своими профилактическими свойствами», — объяснил медик.

Кроме того, в борьбе с раком помогают семена льна, морские водоросли, а также орехи, ягоды и фрукты, являющиеся источником витаминов и минералов.

Напомним, в Новосибирске закончился онкологический препарат Уромитексан.

#продукты #врач #онкология
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Дарья Бочкун
журналист

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