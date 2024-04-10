Первые клещи, нападение на прохожего, спасение заблудившегося пенсионера: что произошло в Новосибирске 10 апреля

Сиб.фм собрал главные новости Новосибирской области за день — 10 апреля.

Сегодня стало известно о нападении мужчин в камуфляже на прохожего — это произошло 6 апреля. В форме были два человека, один в гражданской одежде. Кроме того, они помяли автомобиль сибиряка, который остановился рядом с местом разборок. Полиция устанавливает личности фигурантов этой истории.

На льду водохранилища во время тумана заблудился 71-летний пенсионер. Спасатели его нашли — мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В Новосибирской области зафиксировали первые укусы клещей — пострадали жители Искитимского, Кочковского и Чановского районов. Сибиряков предупредили о необходимости прививки от клещевого энцефалита, которую можно поставить в поликлинике по месту жительства.

В регионе продолжаются паводки. Так, н 10 апреля в Новосибирской области в пяти населенных пунктах Новосибирского и Краснозерского районов, в Тогучине подтопленными оказались 45 приусадебных участков и один жилой дом.

Два новых «Автобуса спасения» освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим — транспорт доставили в распоряжение Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья. Автобусы регулярно объезжают площадь Труда, «Вокзал-Главный», автовокзал и Речной вокзал, площадь Калинина.