Первый весенний звездопад новосибирцы увидят 14 апреля

14 апреля, если не помешают тучи, жители Новосибирской области смогут наблюдать первый весенний звездопад Лириды.

Лириды считаются волшебным звездопадом, часто за ними идут светящиеся шлейфы. Если погода позволит, можно будет увидеть до 18 метеоров в час, отметил астроном Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Каждый год с 14 по 30 апреля у Лирид начинается фаза активности, пик приходится на 21-22 числа. За звездопадом рекомендуется следить вдали от городских огней, выделив на это два-три часа.

Ранее мы писали о том, что жители Новосибирска сфотографировали «дьявольскую» комету.