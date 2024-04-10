По факту гибели пропавшего в Бердске мужчины на «ГАЗели» начата проверка

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту гибели 45-летнего мужчины.

Сибиряк 8 апреля уехал на белой «ГАЗели» в неизвестном направлении. Его на следующий день нашли погибшим, о чем сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Жителя Бердска искали добровольцы и полицейские. Детали обнаружения тела и предварительных причинах смерти не разглашаются. Сейчас проводится уголовного-процессуальная проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку в дубленке с капюшоном. Последний раз девочку видели в центральном районе Новосибирска 16 марта.