Под Новосибирском подтоплено шесть населенных пунктов

На 10 апреля в Новосибирской области в пяти населенных пунктах Новосибирского и Краснозерского районов, в Тогучине подтопленными оказались 45 приусадебных участков и один жилой дом.

В двух СНТ на территории Новосибирского района подтоплено 50 дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На реке Карасук в Краснозерском районе отмечено снижение уровня воды. В ряде населенных пунктов, где зафиксирован подъем уровня воды в реках, организовано дежурство расчетов добровольных пожарных команд и работа медицинских постов. Создан запас продовольствия. Проводится работа по оказанию адресной помощи населению.

В низменных участках местности, где перекачка и водоотведение не представляется возможным, ведется мониторинг обстановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судья из Алтая не смог обжаловать приговор за взятки.