В Новосибирске судья из Алтая не смог обжаловать приговор за взятки

Апелляционная инстанция Новосибирского облсуда подтвердила приговор судье Арбитражного суда Алтайского края Алексею Городову.

Он был осужден на 13 лет колонии строгого режима за получение взяток с 2010 по 2017 годы. Городов был признан виновным в пяти эпизодах по п. «в» ч. 5 и одном эпизоде по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Решение по делу принято Центральным районным судом Барнаула.

Городова назначили судьей в Арбитражный суд Алтайского края в ноябре 2009 года после работы пять лет в должности помощника судьи там же. По ходатайству главы СК России Александра Бастрыкина в марте 2020 года ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела, полномочия судьи Городову были приостановлены на период следствия и судебного разбирательства.

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