Потерявшегося на льду пенсионера спасли в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли потерявшемуся на льду пенсионеру.

Как сообщила пресс-служба МАСС, в Советском районе Новосибирска на Обском водохранилище спасли 71-летнего рыбака, который потерялся из-за сильного тумана.

По предварительным данным, пенсионер потерялся в тот момент, когда его уже искали около двух часов.

«Мужчин найден в 200 метрах дамбы ГЭС. К счастью мужчина никак не пострадал. В медицинской помощи не нуждался», — передала пресс-служба МАСС.

Напомним, что в Новосибирске спасатели отвезли в больницу 300-килограммового мужчину