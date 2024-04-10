Риск прорыва плотины ГЭС. Грозит ли Новосибирску затопление как в Орске

В Новосибирске сообщили о возможном риске прорыва плотины ГЭС.

Из-за сильных паводков, которые начались этой весной, многие территории России были затоплены, больше всего пострадал город Орск, в котором прорвало дамбу и весь город буквально ушел под воду.

Сибирь ситуация с паводками также не обошла стороной. Так, на прошлой неделе, 5 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объявили о напряженной паводковой ситуации. По словам сотрудников службы, это связано с резким потеплением и интенсивным снеготаянием в области.

По данным пресс-службы администрации Новосибирска, из-за паводков возможно подтопление дачных участков в Кировском, Советском и Первомайском районах, расположенных в пойме Оби. В том числе в зоне подтопления находится сейчас 50 автомобильных дорог — некоторые из них закрывали на время для предотвращения ЧП.

Однако, как передал портал BFM-Новосибирск, ссылаясь на слова и.о. заместителя директора, главного инженера Новосибирской ГЭС Антона Дронченко, надежность новосибирской плотины очень высокая, в том числе, у энергетиков есть специальная карта, которая нужна для служебного пользования, где указано, куда пойдет вода в случае прорыва плотины ГЭС.

Он также дополнил, что город подготовлен и оснащен техникой, которая сразу же известит местных жителей о случившемся, чтобы у них было время покинуть опасную зону.

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