Садовод Воронова напомнила о надежном способе борьбы с сорняками

По ее словам, помочь решить такую проблему огородникам помогут культиваторы.

Садовод и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала в беседе с Pravda.Ru о надежном и проверенном способе избавиться от сорняков на огороде. По ее мнению, справиться с такой проблемой огородникам помогут культиваторы или уборка обычной лопатой.

«Все-таки, сейчас есть специальные препараты от сорняков, которые не вызывают их размножения, нет риска, что они поползут по всему участку. Есть препараты от травы на грядках, осотов и прочих дел», — дала еще одну рекомендацию эксперт.

Также Воронова посоветовала не оставлять ненужную траву, потому что если ее много, то всходы моркови и свеклы можно просто не увидеть, сорняки помешают росту и погубят их.

Напомним, садовод Рыкалина дала советы по выращиванию полезных овощей на домашних грядках.