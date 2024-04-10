Снятый новосибирцами фильм о юных тружениках тыла увидит вся Россия

25 апреля в прокат выйдет фильм о детях — тружениках тыла, основанный на реальных событиях, который снимали в Новосибирской области.

«Полнометражный художественный фильм для детей и юношества «Суворовец 1944» создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. С 25 апреля 2024 года фильм выходит в федеральный прокат», — сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

Съемки проходили в Колыванском районе, роли исполнили актеры новосибирских театров, главная досталась 13-летнему Всеволоду Казанцеву. Саундтрек к кинокартине написал местный композитор Алексей Григорьев, также зрители услышат песню композитора и музыканта Сергея Галанина.

Действия проходят в сибирской деревне в 1944 году. Ключевая тема фильма — героизм. В отсутствие мужчин, отправившихся на фронт, подростки защищают от расхитителей государственной собственности.

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