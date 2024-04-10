Спецоперация на Украине: последние новости на 10 апреля

Специальная военная операция на Украине продолжается — Сиб.фм собрал информацию про последние успехи российских бойцов по данным Минобороны РФ.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное, Стельмаховка. Кроме того, на территориях Синьковки и Новоселовское пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Ликвидировано 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля.

На Краснолиманском направлении войсками «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Торское, Терны и Серебрянка. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии враг потерял 250боевиков, один танк, три боевых бронированных машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировками войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка и Водяное. В Новоселовке и Владимировке пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. Украина лишилась до 20 боевиков, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

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