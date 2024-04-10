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общество

В крупных городах Югры появятся уличные диваны из переработанного пластика

Freepik, authors: Tetiana Strilchuk

Сейчас у жителей Югры есть всего три месяца, чтобы собрать 500 килограммов пластика.

На улицах крупных городов Югры появятся диваны из переработанного пластика. Об этом сообщает ugra-news.

Объекты будут выглядеть как небольшие диванчики с подлокотниками. Они будут установлены в общедоступных местах, в том числе на территории детского учреждения. Сейчас у жителей Югры есть три месяца, чтобы собрать 500 килограммов пластика.

«Для реализации проекта, мы принимаем отходы с маркировками 2 и 4. Это могут быть тара из-под бытовой химии, пленка ПВД, пакеты фасовочные, майки ПНД, ПВД и также крышечки 2 и 4», — сказала оператор экоцентра «Югра собирает» Фирдалус Аллагуватова.

Напомним, в новосибирском вузе создают систему для сортировки мусора на основе нейросети.

#мусоропереработка #отходы #улица
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Дарья Бочкун
журналист

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