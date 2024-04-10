В Новосибирске 14-летний парень украл у прохожей телефон и продал его

В Новосибирске 27 марта на улице Бурденко прохожий вырвал у женщины из рук сотовый телефон.

Правоохранительные органы задержали хулигана. Им оказался 14-летний подросток.

Полиция сообщает, что юноша продал украденный телефон и израсходовал полученные деньги на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж, и мальчик находится под подпиской о невыезде.

Следователи продолжают устанавливать детали произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судья из Алтая не смог обжаловать приговор за взятки.