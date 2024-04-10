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общество

В Новосибирске 28 апреля ограничат движение авто из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: BFM-Новосибирск

В городе перекроют улицы Котовского, Плахотного и Станиславского.

В Новосибирске из-за 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, временно ограничат движение автомобилей.

Ограничения будут действовать 28 апреля на улицах Котовского, Плахотного и Станиславского с 9 утра до 14 часов. Также будет ограничена парковка на этих участках с 7 утра до окончания спортивного мероприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в двух районах ограничат движение из-за ремонта теплосетей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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