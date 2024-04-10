В Новосибирске в двух районах ограничат движение из-за ремонта теплосетей

В Новосибирске в двух районах временно ограничено движение на улицах из-за работ по коммунальному ремонту.

По информации пресс-центра мэрии, в Дзержинском районе улица Республиканская возле жилого дома №1 на улице Лазарева утратила 2,5 метра ширины проезжей части до 22 апреля из-за работ дорожных рабочих. А в Первомайском районе улица Эйхе в районе здания №9 сократилась на 14 метров до конца месяца из-за технических мероприятий ООО "НТСК" на теплотрассе.

Мэрия напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и следить за информационными знаками и щитами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске освятили «Автобусы спасения» для бездомных.