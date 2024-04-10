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общество

В Новосибирске освятили «Автобусы спасения» для бездомных

Фото: пресс-служба Новосибирской митрополии

«Автобусы спасения» для бездомных освятили в Новосибирске.

Два новых транспорта освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим — их доставили в распоряжение Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья. Автобусы регулярно объезжают площадь Труда, «Вокзал-Главный», автовокзал и Речной вокзал, площадь Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

«Если человек выказывает желание, ему предоставляется временное жилье, оказывается помощь в восстановлении документов», – прокомментировали в пресс-службе.

Также все нуждающиеся могут получить там горячее питание и первую медицинскую помощь.

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Валерия Митрохина
Журналист

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