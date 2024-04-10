В Новосибирске ищут мужчину, который убил полицейского в Москве

В Москве произошло убийство сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в Новосибирске разыскивают мужчину, который напал на московских полицейских, в результате чего один погиб, а другой получил тяжелые ранения.

По предварительным данным, 33-летний Василий Владимирович Буряков, проживающий в Москве, подозревается в убийстве полицейского. После совершения преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении и сейчас его разыскивают по всей России.

Правоохранители предупреждают о том, что преступник может быть вооружен и опасен, поэтому не следуют пытаться задержать его самостоятельно. Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Бурякова, полицейские просят сообщить об этом по номерам телефонов: (496) 566-97-03 или 112.