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общество

В Новосибирске криптофермы нанесли ущерб энергетике почти на 200 млн рублей

Фото: АО "РЭС"

Владелец сети ферм установил на них источники бесперебойного питания.

В Новосибирске обнаружены четыре криптофермы в различных районах города. Об этом сообщила пресс-служба АО "Региональные электрические сети" (РЭС).

Эти майнинг-фермы, расположенные в частном секторе Калининского района, в лесу на окраине Ленинского района, возле свалки на левом берегу, и рядом с очистными сооружениями, нанесли ущерб энергетике на сумму 197 млн рублей. Владелец сети ферм оборудовал их источниками бесперебойного питания.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли девять трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подпольное казино на Бориса Богаткова закрыли в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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