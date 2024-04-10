Подпольное казино на Бориса Богаткова закрыли в Новосибирске

В Новосибирске закрыли подпольное казино, задержали администратора и 10 иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в Октябрьском районе Новосибирска пресечена деятельность незаконного игорного заведения по адресу улица Бориса Богаткова.

По предварительным данным, сотрудники отдела экономической безопасности и прокуратуры совместно со спецназом Рогвардии провели обыск нелегального казино. После чего задержали администратора и 10 иностранных граждан — троих могут выдворить из страны.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Напомним, что в Новосибирской области в 2023 году закрыли более 200 нелегальных казино.