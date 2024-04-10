В Новосибирске произошел масштабный сбой компьютерных баз ГИБДД

Масштабный сбой компьютерных баз ГИБДД возник в Новосибирске.

В Telegram-канале Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили о том, что в системах ГИБДД произошел сбой после обновления ПО, из-за чего автомобилисты столкнулись с трудностями при попытке провести процедуры обмена прав и регистрации транспортных средств.

Сейчас ведутся работы по устранению неисправностей в программном обеспечении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что к трем поселкам Болотнинского района Новосибирской области открыли дорогу.