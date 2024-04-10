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Авто общество

В Новосибирске произошел масштабный сбой компьютерных баз ГИБДД

Фото: МК в Новосибирске

Масштабный сбой компьютерных баз ГИБДД возник в Новосибирске.

В Telegram-канале Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили о том, что в системах ГИБДД произошел сбой после обновления ПО, из-за чего автомобилисты столкнулись с трудностями при попытке провести процедуры обмена прав и регистрации транспортных средств.

Сейчас ведутся работы по устранению неисправностей в программном обеспечении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что к трем поселкам Болотнинского района Новосибирской области открыли дорогу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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