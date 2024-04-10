В Новосибирске родители умершей от йогурта малышки ждут приговора хирургу

Уже несколько лет прошло с тех пор, как не стало двухлетней сибирячки Аделины, а обвиняемый в халатности врач еще не получил наказания.

Трагедия случилась в семье в 2020 году. Вечером малышка выпила йогурт, а к ночи ей стало плохо — началась сильная рвота. Врачи скорой увезли Аделину в больницу, где у нее заподозрили сахарный диабет. Госпитализировали девочку в городскую клиническую больницу № 1, где она скончалась утром.

Родители отмечают, что тело дочки лежало, как и во время капельницы. Они предположили, что доктора не обращали на пациентку внимания и та умерла, не дождавшись помощи.

Областной Минздрав провел проверку. Ведомство заявило, что у погибшей обнаружена врождённая редкая аномалия развития кишечника.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребёнка стал перекрут кишечника вследствие мальротации. Это врождённый дефект, формирующийся на ранних стадиях внутриутробного развития. Кишечный тракт ребёнка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника. У пациентки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома», — сообщили тогда в ведомстве.

После случившегося проверку начал и Следственный комитет России по Новосибирской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении врача, который принимал девочку, по статье «Халатность». Позже под подозрение попали и родители пациентки, которые, якобы, могли избивать ребенка.

Родители погибшей малышки пришли со своей проблемой на шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Тогда московский адвокат Юлия Вербицкая согласилась помочь семье погибшей. Юрист прилетела в центр Сибири, чтобы разобраться в произошедшем. Она заявили о необходимости переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Уголовное дело не было переквалифицировано — врача обвиняют в халатности, но он не признает вину.

Судебное заседание постоянно переносят. Очередные слушания назначены на 11 апреля.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске из-за врачебных ошибок мужчина лишился ноги.