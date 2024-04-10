В Новосибирске Роспотребнадзор предупредил о риске кишечной инфекции из-за паводка

Роспотребнадзор сообщил об опасности употребления сырой воды в Новосибирске.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили о запрете употребления сырой воды во время паводка, так как в этот период происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод, что может привести к передаче острых кишечных инфекций.

Запрещено пить воду из-под крана, колодцев и источников. Также следует тщательно промывать фрукты и овощи, регулярно мыть руки, а также обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Напомним, что в Новосибирской области опубликовали план эвакуации во время паводка.