сегодня
12 апреля, 12:02
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 93.71 | eur 100.6
сегодня
12 апреля, 12:02
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 93.71 | eur 100.6
10.04.2024 11:20
общество

В Новосибирске Роспотребнадзор предупредил о риске кишечной инфекции из-за паводка

Фото: Сиб.фм

Роспотребнадзор сообщил об опасности употребления сырой воды в Новосибирске.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили о запрете употребления сырой воды во время паводка, так как в этот период происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод, что может привести к передаче острых кишечных инфекций.

Запрещено пить воду из-под крана, колодцев и источников. Также следует тщательно промывать фрукты и овощи, регулярно мыть руки, а также обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.

Напомним, что в Новосибирской области опубликовали план эвакуации во время паводка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в