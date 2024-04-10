В Новосибирске утонул провалившийся под лед рыбак

Мужчина погиб во время рыбалки на Новосибирском водохранилище.

Утром 10 апреля в экстренные службы пришло сообщение о пропаже человека, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Он уехал на рыбалку накануне и не вернулся.

На поиски на судне на воздушной подушке выехали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда, они обнаружили место провала и погибшего.

По оперативным данным, рыбак оставил авто на берегу, на мотобуксировщике выехал на хрупкий лед водоема, провалился и не смог выбраться.

«Сезон зимней рыбалки закрыт! Лед на водоемах региона быстро разрушается. Уже с 1 марта в Новосибирской области действует запрет на выезд на водоемы на любой технике, включая снегоходы и мотобуксировщики. А сейчас и выходить на лед запрещено», — напомнили сибирякам в МЧС.

Ранее мы писали о том, как в Республике Алтай 56-летний сибиряк привязал себя веревкой к автомобилю, чтобы спасти вещи, однако не справился с течением и утонул.