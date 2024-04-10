В Новосибирске в деле главы МУП «САХ» выявили новый эпизод

Стали известны подробности нового эпизода в деле главы МУП «САХ».

Как сообщает “Ъ-Сибирь”, ссылаясь на источник, в уголовном деле директора муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Новосибирска Андрея Зыкова выявили еще один эпизод — он обвиняется в растрате 9,8 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба суд наложил арест на все имущество Зыкова стоимостью 18 миллионов рублей.

Напомним, что Андрей Зыков совместно с женой похищал бюджетные средства предприятия, за что обвиняется по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».