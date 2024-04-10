В Новосибирской области ликвидируют «Камнереченский щебеночный завод»

Пресс-служба министерства строительства Новосибирской области сообщила, что началась процедура ликвидации ООО "Камнереченский щебеночный завод" с 12 марта 2024 года, с плановым завершением процесса к 28 февраля 2025 года.

Решение о ликвидации было принято АО "Первая нерудная компания", являющейся полным собственником предприятия. Деятельность ООО "Камнереченский щебеночный завод" не была сосредоточена на основной отрасли. Его ликвидация не оказывает влияния на рынок строительных материалов.

С начала февраля 2022 года завод находился в режиме простоя из-за резкого снижения объемов производства нерудных материалов в 2021 году. Конце апреля 2022 года сотрудники завода заявили о прекращении работы с начала февраля. На момент остановки работы на предприятии работало 200 человек.

Производственная линия завода включала в себя путевой щебень фракции 25-60 мм и строительный щебень различных фракций: 0-5 мм, 5-20 мм, 20-25 мм.

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