В Новосибирской области в трех районах зафиксировали первые укусы клещей

Клещи укусили жителей трех районов Новосибирской области.

По данным пресс-службы местного управления Роспотребнадзора, в Новосибирской области 8 апреля зафиксировали первые укусы клещей.

Жители Искитимского, Кочковского и Чановского районов региона были укушены клещом, после чего ведомство предупредило о необходимости прививки от клещевого энцефалита, которую можно поставить в поликлинике по месту жительства.

В том числе, не стоит забывать и о мерах предосторожности — использовать специальные средства и одеваться в одежду светлых тонов, закрывая участки тела, чтобы клещ не смог заползти.

Напомним, что предварительный прогноз погоды на май-2024 опубликовали в Новосибирске.