Юрист: террористам «Крокуса» грозит пожизненное

Юрист рассказал, какое наказание грозит террористам, напавшим на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Юрист Илья Русяев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что только за сам факт участия в преступлении, предусмотренном уголовной статьей «Теракт», фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы или лишение свободы.

Избежать ответственности могут пособники террористов, которые, заведомо зная о готовящемся преступлении, сообщит об этом силовикам.

Напомним, жуткая трагедия, потрясшая весь мир, произошла 22 марта. Четверо вооруженных бандитов расстреливали людей в торговом центре, затем устроили поджог. Погибли 144 человека, сотни пострадали.