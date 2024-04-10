Женщины стали основными получателями «Семейной ипотеки» в Сибири

Домклик рассказал – как за год изменился портрет заемщика.

Сибирский федеральный округ стал лидером по росту доли женщин – получателей «Семейной ипотеки». За год в Сибири доля женщин среди пользователей данной льготной программы выросла на 8,1%, достигнув 52,9%, свидетельствуют результаты исследования сервиса Домклик от Сбера.

В среднем по стране сегодня 50,6% сделок по данной льготной программе приходится на женщин. В прошлом году большинство сделок приходилось на мужчин, а доля женщин составляла 43,3%.

Как и год назад средний возраст заемщика «Семейной ипотеки» составляет 35 лет как в Сибири, так и в целом в стране. Большинство сибирских заемщиков состоит в браке – 79,5%, что на два процента меньше, чем в среднем по стране. У 59,3% есть двое детей, у 40,2% — один ребенок.

За год медианный доход заёмщика вырос почти на 80% — с 55 тыс. до 99 тыс. рублей. В Сибири прирост составил +83%. Больше доход заемщика вырос только в Поволжье и Центральном федеральном округе.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы видим, что востребованность «Семейной ипотеки» по-прежнему высока, что подтверждается планами по продлению программы до 2030 года. Мы со своей стороны будем способствовать максимальной доступности «Семейной ипотеки» для сибиряков, предлагая удобные и гибкие условия ее оформления».